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Президент Эстонии: России нельзя верить

Понедельник, 21 февраля 2022, 10:34

Президент Эстонии Алар Карис отметил, что сейчас эскалация напряженности исходит со стороны России по ее плану, и Западу не стоит верить тому, что говорят в Москве.

Как пишет "Европейская правда", об этом он заявил в своем Twitter.

"Мы сейчас видим спланированную, умышленную эскалацию со стороны РФ. Какой бы ни была развязка, месседж не может быть более четким: к сожалению, ничему из того, что говорят представители российской власти, нельзя верить", - заявил Алар Карис, добавив, что Эстония поддерживает свободное европейское будущее Украины.

Как известно, в течение выходных ситуация на востоке Украины существенно обострилась, выросло количество провокаций и дезинформации о якобы намерении Украины отвоевывать оккупированные территории. Самопровозглашенные "республики" заявили о массовой эвакуации населения и всеобщей мобилизации.

Также 20 февраля стало известно, что российские и белорусские войска продолжат проверку своей боеготовности после завершения совместных учений - это означает, что российские войска останутся в Беларуси дольше, чем планировалось.

Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что это свидетельствует о явной подготовке нападения в сторону Киева.

Между тем, после телефонных разговоров президента Франции Эммануэля Макрона с Путиным и Байденом 20 февраля стало известно, что лидеры согласны попытаться подготовить саммит безопасности на самом высоком уровне при участии Украины, России и союзников.

В Белом доме подчеркнули, что это будет возможно исключительно при условии, что к тому времени Кремль не начнет вторжение в Украину.

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Эстония Российский кризис

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