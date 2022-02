Президент Эстонии: России нельзя верить

Президент Эстонии Алар Карис отметил, что сейчас эскалация напряженности исходит со стороны России по ее плану, и Западу не стоит верить тому, что говорят в Москве.

Как пишет "Европейская правда", об этом он заявил в своем Twitter.

"Мы сейчас видим спланированную, умышленную эскалацию со стороны РФ. Какой бы ни была развязка, месседж не может быть более четким: к сожалению, ничему из того, что говорят представители российской власти, нельзя верить", - заявил Алар Карис, добавив, что Эстония поддерживает свободное европейское будущее Украины.

We are seeing a planned, premeditated escalation by Russia. No matter the outcome, the message could not be clearer: nothing uttered by the Russian state can unfortunately be trusted. The path for a free, European Ukraine is clear and Estonia supports if fully #WeStandWithUkraine