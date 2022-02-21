У Кремлі заявили, що Макрон і Путін провели другу за добу розмову в ніч на понеділок

Президенти Франції та Росії Еммануель Макрон і Владімір Путін провели другу телефонну розмову зателефонували у ніч на понеділок, 21 лютого.

Цю інформацію підтвердив речник Кремля Дмитрій Пєсков, пише "Європейська правда" з посиланням на РБК.

За словами Пєскова, глави держав провели другу розмову за добу близько півночі за київським часом. Вони знову обговорили ситуацію навколо України та наголосили на необхідності діалогу по лінії зовнішньополітичних відомств та політичних радників.

Найближчим часом може відбутися зустріч міністрів закордонних справ Росії та Франції, додав Пєсков.

Раніше про телефонну розмову повідомив французький телеканал BFM TV, проте без подробиць. На сайтах президентів Франції та Росії немає інформації про другу розмову.

Нагадаємо, Макрон і Путін після першої телефонної розмови у неділю домовилися спробувати домогтися припинення вогню на сході України.

Після цього Білий дім заявив, що президент США Джо Байден готовий зустрітися з Путіним для обговорення безпекових питань, за умови, що до того часу Росія не почне нове вторгнення в Україну.

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди