В Кремле заявили, что Макрон и Путин провели второй за сутки разговор в ночь на понедельник
Президенты Франции и России Эммануэль Макрон и Владимир Путин провели второй телефонный разговор, позвонив в ночь на понедельник, 21 февраля.
Эту информацию подтвердил представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет "Европейская правда" со ссылкой на РБК.
По словам Пескова, главы государств провели второй разговор в сутки около полуночи по киевскому времени. Они снова обсудили ситуацию вокруг Украины и отметили необходимость диалога по линии внешнеполитических ведомств и политических советников.
В ближайшее время может пройти встреча министров иностранных дел России и Франции, добавил Песков.
Ранее о телефонном разговоре сообщил французский телеканал BFM TV, однако без подробностей. На сайтах президентов Франции и России нет информации о втором разговоре.
Напомним, Макрон и Путин после первого телефонного разговора в воскресенье договорились попытаться добиться прекращения огня на востоке Украины.
После этого Белый дом заявил, что президент США Джо Байден готов встретиться с Путиным для обсуждения вопросов безопасности, при условии, что к тому времени Россия не начнет новое вторжение в Украину.
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