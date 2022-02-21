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Боррель: це не українська, а створена Росією російська криза

Понеділок, 21 лютого 2022, 13:37

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель слідом за главою МЗС Німеччини Анналеною Бербок виступив проти використання терміну "українська криза" щодо нинішньої напруги між Росією з одного боку та Україною й Заходом з іншого.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Радий приймати міністра закордонних справ Дмитра Кулебу  на сьогоднішньому засіданні Ради закордонних справ, щоб обговорити останні події щодо нашої спільної європейської безпеки.

Це не українська криза, а російська криза, оскільки її створила Росія", - написав він у Twitter.

Нагадаємо, на Мюнхенській конференції з безпеки міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок закликала відмовитися від терміну "українська криза".

"Ми маємо чітко розуміти, що прямо серед Європи назріває нова війна. Росія створила неприйнятну загрозу, погрожуючи військами не лише Україні, а й нам усім, безпековій архітектурі у Європі. Тож ця криза - не "українська криза", ми маємо бути дуже обережними з визначенням. Це - російська криза. І ми закликаємо Росію негайно відвести війська", - наголосила Анналена Бербок. 

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Російська криза Боррель

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