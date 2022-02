Боррель: це не українська, а створена Росією російська криза

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель слідом за главою МЗС Німеччини Анналеною Бербок виступив проти використання терміну "українська криза" щодо нинішньої напруги між Росією з одного боку та Україною й Заходом з іншого.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Радий приймати міністра закордонних справ Дмитра Кулебу на сьогоднішньому засіданні Ради закордонних справ, щоб обговорити останні події щодо нашої спільної європейської безпеки.

Це не українська криза, а російська криза, оскільки її створила Росія", - написав він у Twitter.

Glad to have Foreign Minister @DmytroKuleba at today’s Foreign Affairs Council #FAC to discuss latest developments in regards to our common European security.



This is not a Ukrainian crisis but a Russian crisis, as it was created by Russia.



Thank you for joining us, Dymitro! pic.twitter.com/rqzUK0eDZp