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Боррель: это не украинский, а созданный Россией российский кризис

Понедельник, 21 февраля 2022, 13:37

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель вслед за главой МИД Германии Анналеной Бербок выступил против использования термина "украинский кризис" для нынешней напряженности между Россией с одной стороны и Украиной и Западом с другой.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Рад принимать министра иностранных дел Дмитрия Кулебу на сегодняшнем заседании Совета иностранных дел, чтобы обсудить последние события относительно нашей общей европейской безопасности.

Это не украинский кризис, а российский кризис, поскольку его создала Россия", - написал он в Twitter.

Напомним, на Мюнхенской конференции по безопасности министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала отказаться от термина "украинский кризис".

"Мы должны четко понимать, что прямо посреди Европы назревает новая война. Россия создала неприемлемую угрозу, угрожая войсками не только Украине, но и нам всем, архитектуре безопасности в Европе. Поэтому этот кризис - не "украинский кризис", мы должны быть очень осторожны с определением. Это - российский кризис. И мы призываем Россию немедленно отвести войска", - подчеркнула Анналена Бербок.

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Российский кризис Боррель

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