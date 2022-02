Боррель: это не украинский, а созданный Россией российский кризис

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель вслед за главой МИД Германии Анналеной Бербок выступил против использования термина "украинский кризис" для нынешней напряженности между Россией с одной стороны и Украиной и Западом с другой.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Рад принимать министра иностранных дел Дмитрия Кулебу на сегодняшнем заседании Совета иностранных дел, чтобы обсудить последние события относительно нашей общей европейской безопасности.

Это не украинский кризис, а российский кризис, поскольку его создала Россия", - написал он в Twitter.

Glad to have Foreign Minister @DmytroKuleba at today’s Foreign Affairs Council #FAC to discuss latest developments in regards to our common European security.



This is not a Ukrainian crisis but a Russian crisis, as it was created by Russia.



Thank you for joining us, Dymitro! pic.twitter.com/rqzUK0eDZp