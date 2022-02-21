Боррель: это не украинский, а созданный Россией российский кризис

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель вслед за главой МИД Германии Анналеной Бербок выступил против использования термина "украинский кризис" для нынешней напряженности между Россией с одной стороны и Украиной и Западом с другой.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Рад принимать министра иностранных дел Дмитрия Кулебу на сегодняшнем заседании Совета иностранных дел, чтобы обсудить последние события относительно нашей общей европейской безопасности.

Это не украинский кризис, а российский кризис, поскольку его создала Россия", - написал он в Twitter.

Glad to have Foreign Minister @DmytroKuleba at today’s Foreign Affairs Council #FAC to discuss latest developments in regards to our common European security.



This is not a Ukrainian crisis but a Russian crisis, as it was created by Russia.



Thank you for joining us, Dymitro! pic.twitter.com/rqzUK0eDZp — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) February 21, 2022

Напомним, на Мюнхенской конференции по безопасности министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала отказаться от термина "украинский кризис".

"Мы должны четко понимать, что прямо посреди Европы назревает новая война. Россия создала неприемлемую угрозу, угрожая войсками не только Украине, но и нам всем, архитектуре безопасности в Европе. Поэтому этот кризис - не "украинский кризис", мы должны быть очень осторожны с определением. Это - российский кризис. И мы призываем Россию немедленно отвести войска", - подчеркнула Анналена Бербок.

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