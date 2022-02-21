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МИД категорически отрицает фейки РФ о диверсантах и ​​"обстрелах" со стороны Украины

Понедельник, 21 февраля 2022, 15:53

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба выступил с опровержением последних дезинформационных сообщений роспропаганды о якобы атаках со стороны Украины.

Кулеба опубликовал свое заявление в Twitter, пишет "Европейская правда".

"Категорически опровергаю дезинформацию РФ. Украина: не нападала на Донецк, Луганск, не посылала диверсантов или БТРы через границу, не обстреливала территорию РФ или КПП на границе, не совершала диверсий, не планирует подобных действий. Требую от РФ немедленно остановить фабрику фейков", – написал министр в понедельник после обеда.

Кулеба прокомментировал данные о подготовке РФ фейкового видео как повода для нападения

В понедельник российская пропаганда через подконтрольные медиа распространила ничем не подтвержденное сообщение, будто бы две украинские боевые машины пехоты въехали на территорию РФ, и что перед этим туда вошла группа каких-то "украинских диверсантов".

Ранее в понедельник ФСБ заявила о якобы попадании украинского снаряда в пункт пограничной службы РФ в Ростовской области, Государственная пограничная служба Украины официально подчеркивает, что это сознательная ложь и провокация.

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Российский кризис МИД Кулеба роспропаганда

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