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Майже третина енергії: завдяки шторму Польща встановила рекорд у вітровій енергетиці

Понеділок, 21 лютого 2022, 18:28

Потужні вітри, які накрили країни Північної Європи минулого тижня, згенерували рекордний рівень вітрової енергії для Польщі, покриваючи близько 30% потреби в країні, де більшість електроенергії надходить з вугілля.

Про це повідомив польський оператор розподілу електроенергії в понеділок, пише "Європейська правда" з посиланням на AP.

У середу ввечері, коли вдарив шквальний вітер, "ми зафіксували рекордний рівень виробництва електроенергії на вітрових електростанціях потужністю близько 6700 мегават", сказав Мачей Вапінський з Польської енергетичної системи PSE.

Попит на той час у Польщі становив майже 24 000 мегават, що означає, що "вітряні електростанції покривали майже 30% попиту", сказав Вапінський.

PSE забезпечує розподіл електричної енергії по всій Польщі.

Януш Гайовецький, голова Польської асоціації вітроенергетики, каже, що в середньому вітрові електростанції забезпечують близько 10% річної потреби Польщі в енергії і підкреслив, що їх потенціал може бути набагато вищим.

Але оскільки шторм посилився на вихідних, зруйнувавши лінії електропередачі і спричинивши автоматичне відключення деяких турбін з міркувань безпеки, рівень потужності вітрових електростанцій впав приблизно до половини рекордного рівня.

Поновлювані джерела енергії становлять близько 25% енергетичного балансу Польщі і їх частка збільшується, особливо в секторах вітрової та сонячної енергії. В результаті роль чорного та бурого вугілля зменшується, але все ще становить близько 65% виробництва енергії в Польщі.

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Польща Енергетика

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