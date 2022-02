Кулеба закликав світ не зволікати з санкціями проти РФ

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав міжнародну спільноту належно відреагувати на визнання Росією "незалежності" окупованих ОРДЛО, тому що від цього буде залежати, на що Кремль наважиться далі.

Як пише "Європейська правда", таку заяву він оприлюднив у своєму Twitter.

"Столиці всього світу зараз не сплять, незалежно від часових поясів. Масштаб і порядок застосування санкцій фіналізується. Україна наполягає на наступному: подальші дії РФ будуть залежати від того, як світ відреагує зараз. У Росії не має бути сумнівів, що світ не тільки говорить, але й рухається до запровадження санкцій", - написав Дмитро Кулеба.

World capitals don’t sleep now, regardless of their time zones. The scope & timeline of sanctions are being finalized. Ukraine insists: further Russian actions rely on how the world reacts. Russia must be in no doubt that the world talks the talk and walks the walk on sanctions.