Кулеба закликав світ не зволікати з санкціями проти РФ

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав міжнародну спільноту належно відреагувати на визнання Росією "незалежності" окупованих ОРДЛО, тому що від цього буде залежати, на що Кремль наважиться далі.

Як пише "Європейська правда", таку заяву він оприлюднив у своєму Twitter.

"Столиці всього світу зараз не сплять, незалежно від часових поясів. Масштаб і порядок застосування санкцій фіналізується. Україна наполягає на наступному: подальші дії РФ будуть залежати від того, як світ відреагує зараз. У Росії не має бути сумнівів, що світ не тільки говорить, але й рухається до запровадження санкцій", - написав Дмитро Кулеба.

World capitals don’t sleep now, regardless of their time zones. The scope & timeline of sanctions are being finalized. Ukraine insists: further Russian actions rely on how the world reacts. Russia must be in no doubt that the world talks the talk and walks the walk on sanctions. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 22, 2022

Нагадаємо, після підписання президентом РФ Владіміром Путіним 21 лютого указу про визнання ОРДЛО цей крок засудили низка країн світу.

США заявили, що запровадять санкції через рішення президента РФ визнати "республіки" ОРДЛО, але це будуть інші заходи, ніж готувалися на випадок військового вторгнення в Україну.

Велика Британія 22 лютого теж планує оголосити нові санкції проти Росії у відповідь на рішення визнати незалежність двох "республік" ОРДЛО.

Президент Франції Еммануель Макрон пропонує скликати Радбез ООН і запровадити точкові санкції.

Дивіться відео на цю тему: Визнання ОРДЛО Кремлем: наслідки, санкції, зміни на фронті. Пояснюємо

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