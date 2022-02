Кулеба призвал мир не медлить с санкциями против РФ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал международное сообщество должным образом отреагировать на признание Россией "независимости" оккупированных ОРДЛО, потому что от этого будет зависеть, на что Кремль решится дальше.

Как пишет "Европейская правда", такое заявление он обнародовал в своем Twitter.

"Столицы всего мира сейчас не спят, независимо от часовых поясов. Масштаб и порядок применения санкций финализируется. Украина настаивает на следующем: дальнейшие действия РФ будут зависеть от того, как мир отреагирует сейчас. У России не должно быть сомнений, что мир не только говорит, но и движется к введению санкций", – написал Дмитрий Кулеба.

World capitals don’t sleep now, regardless of their time zones. The scope & timeline of sanctions are being finalized. Ukraine insists: further Russian actions rely on how the world reacts. Russia must be in no doubt that the world talks the talk and walks the walk on sanctions.