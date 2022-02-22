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Кулеба призвал мир не медлить с санкциями против РФ

Вторник, 22 февраля 2022, 07:46

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал международное сообщество должным образом отреагировать на признание Россией "независимости" оккупированных ОРДЛО, потому что от этого будет зависеть, на что Кремль решится дальше.

Как пишет "Европейская правда", такое заявление он обнародовал в своем Twitter.

"Столицы всего мира сейчас не спят, независимо от часовых поясов. Масштаб и порядок применения санкций финализируется. Украина настаивает на следующем: дальнейшие действия РФ будут зависеть от того, как мир отреагирует сейчас. У России не должно быть сомнений, что мир не только говорит, но и движется к введению санкций", – написал Дмитрий Кулеба.

Напомним, после подписания президентом РФ Владимиром Путиным 21 февраля указа о признании ОРДЛО этот шаг осудили ряд стран мира.

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США заявили, что введут санкции из-за решения президента РФ признать "республики" ОРДЛО, но это будут другие меры, чем те, которые готовили на случай военного вторжения в Украину.

Великобритания 22 февраля тоже планирует объявить о новых санкциях против России в ответ на решение признать независимость двух "республик" ОРДЛО.

Смотрите видео на эту тему: Признание ОРДЛО Кремлем: последствия, санкции, изменения на фронте. Объясняем.

Также на эту тему статья "Разорвать отношения с Россией: каким должен быть ответ на решение Кремля"

Президент Франции Эммануэль Макрон предлагает созвать Совбез ООН и ввести точечные санкции.

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Российский кризис Донбасс и ОРДЛО Кулеба

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