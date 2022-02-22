В уряді Британії заявили, що вторгнення Росії в Україну вже почалося

Вторгнення Росії в Україну вже почалося, тому Велика Британія запровадить санкції проти Росії.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Британії Саджид Джавід в інтерв'ю Sky News, пише "Європейська правда".

Джавід сказав, що європейці сьогодні "прокидаються в дуже темний день", оскільки танки та бронетехніку помітили вночі поблизу Донецька.

"З того, що ми вже бачили та з’ясували сьогодні, зрозуміло, що росіяни та президент Путін вирішили атакувати суверенітет України та її територіальну цілісність. Ми завжди говорили, що це абсолютно неприйнятно. Ми бачили, що він визнав ці відокремлені східні регіони України. І, з доповідей, я думаю, ми вже можемо сказати, він відправив танки та війська. Тож я думаю, з цього можна зробити висновок, що вторгнення в Україну почалося", - сказав Джавід.

Прем’єр-міністр Борис Джонсон у вівторок вранці проводить засідання урядового комітету з надзвичайних ситуацій COBRA, а пізніше має виступити у парламенті щодо ситуації в Україні.

Глава МЗС Ліз Трасс напередодні заявила, що Британія 22 лютого оголосить про нові санкції проти Росії у відповідь на рішення визнати незалежність двох "республік" ОРДЛО.

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив раніше у понеділок, якщо Росія визнає дві "республіки" ОРДЛО, то він активує санкційну процедуру ЄС.

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