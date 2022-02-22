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Грузія засудила визнання Путіним ОРДЛО: "повторює сценарій агресії 2008 року"

Вівторок, 22 лютого 2022, 10:25

У Грузії засудили рішення президента РФ Владіміра Путіна визнати "незалежними" окуповані території Донбасу та звернули увагу, що схожим чином Росія вчинила з Грузією у 2008 році.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Эхо Кавказа".

"Визнання Росією ("незалежності") Донецька і Луганська - це порушення основоположних принципів міжнародного права і повторення сценарію 2008 року з визнання та окупації Абхазії і Цхінвальського регіону", - заявив міністр закордонних справ Давід Залкіані, закликавши Захід належно відреагувати на це. 

"Росія повторює сценарій, наслідком якого стала окупація 20% нашої території. Грузія стоїть поруч з вами, пане Зеленський, і підтримує мир і територіальну цілісність України", - заявила президентка Саломе Зурабішвілі.

Схожу заяву оприлюднив також прем’єр Іраклій Гарібашвілі. 

Також МЗС Грузії оприлюднив рекомендацію родинам співробітників посольства в Україні виїздити з країни за бажання, самі дипломати продовжать роботу, як зазвичай.

Читайте також: Путін, НАТО і Саакашвілі: що об'єднує Україну та Грузію в умовах агресії РФ.

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Російська криза Донбас та ОРДЛО Грузія

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