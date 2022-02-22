Грузія засудила визнання Путіним ОРДЛО: "повторює сценарій агресії 2008 року"

У Грузії засудили рішення президента РФ Владіміра Путіна визнати "незалежними" окуповані території Донбасу та звернули увагу, що схожим чином Росія вчинила з Грузією у 2008 році.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Эхо Кавказа".

"Визнання Росією ("незалежності") Донецька і Луганська - це порушення основоположних принципів міжнародного права і повторення сценарію 2008 року з визнання та окупації Абхазії і Цхінвальського регіону", - заявив міністр закордонних справ Давід Залкіані, закликавши Захід належно відреагувати на це.

The recognition of #Donetsk and #Luhansk by Russia is another step directed against the fundamental principles of international law and unfortunately repeats the occupation of Georgian territories in 2008. We strongly support the sovereignty and territorial integrity of Ukraine🇺🇦 — Irakli Garibashvili (@GharibashviliGe) February 21, 2022

"Росія повторює сценарій, наслідком якого стала окупація 20% нашої території. Грузія стоїть поруч з вами, пане Зеленський, і підтримує мир і територіальну цілісність України", - заявила президентка Саломе Зурабішвілі.

🇬🇪 strongly condemns Russia’s « recognition » of 🇺🇦Ukraines’s Donetsk and Lugansk regions, repeating the scenario that led to the occupation of 20% of our territory. 🇬🇪stands by you Pdt Zelensky and in support of🇺🇦 ‘s territorial integrity and peace. — Salome Zourabichvili (@Zourabichvili_S) February 21, 2022

Схожу заяву оприлюднив також прем’єр Іраклій Гарібашвілі.

Також МЗС Грузії оприлюднив рекомендацію родинам співробітників посольства в Україні виїздити з країни за бажання, самі дипломати продовжать роботу, як зазвичай.

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