Грузія засудила визнання Путіним ОРДЛО: "повторює сценарій агресії 2008 року"

У Грузії засудили рішення президента РФ Владіміра Путіна визнати "незалежними" окуповані території Донбасу та звернули увагу, що схожим чином Росія вчинила з Грузією у 2008 році.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Эхо Кавказа".

"Визнання Росією ("незалежності") Донецька і Луганська - це порушення основоположних принципів міжнародного права і повторення сценарію 2008 року з визнання та окупації Абхазії і Цхінвальського регіону", - заявив міністр закордонних справ Давід Залкіані, закликавши Захід належно відреагувати на це.

The recognition of #Donetsk and #Luhansk by Russia is another step directed against the fundamental principles of international law and unfortunately repeats the occupation of Georgian territories in 2008. We strongly support the sovereignty and territorial integrity of Ukraine🇺🇦