Грузия осудила признание Путиным ОРДЛО: "повторяет сценарий агрессии 2008 года"

В Грузии осудили решение президента РФ Владимира Путина признать "независимыми" оккупированные территории Донбасса и обратили внимание, что подобным образом Россия поступила с Грузией в 2008 году.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа".

"Признание Россией ("независимости") Донецка и Луганска - это нарушение основополагающих принципов международного права и повторение сценария 2008 года по признанию и оккупации Абхазии и Цхинвальского региона", - заявил министр иностранных дел Давид Залкиани, призвав Запад достойно отреагировать на это.

The recognition of #Donetsk and #Luhansk by Russia is another step directed against the fundamental principles of international law and unfortunately repeats the occupation of Georgian territories in 2008. We strongly support the sovereignty and territorial integrity of Ukraine🇺🇦