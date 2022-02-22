Британія вимагає перенести фінал Ліги чемпіонів з Росії

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон висловився за перенесення фіналу Ліги чемпіонів, який має відбутися у травні у Санкт-Петербурзі.

Про це він сказав депутатам у вівторок, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Джонсон зазначив, що "немає шансів провести футбольний турнір у Росії, яка вторгається у суверенні країни".

Міністр культури Великої Британії Надін Дорріс заявила, що Владіміру Путіну не можна дозволяти "експлуатувати" такі події, як фінал Ліги чемпіонів, для узаконення вторгнення в Україну.

"У мене серйозні побоювання з приводу спортивних заходів, які мають відбутися в Росії, таких як фінал Ліги чемпіонів, і я обговорюватиму це з відповідними керівними органами", — сказала вона.

"Ми не дозволимо президенту Путіну використати події на світовій арені для узаконення свого незаконного вторгнення в Україну", - додала Дорріс.

Раніше у вівторок Британія ввела санкції проти п’яти російських банків і трьох російських олігархів через визнання Росією "незалежності" ОРДЛО.

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