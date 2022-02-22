Британия требует перенести финал Лиги чемпионов из России

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон высказался за перенос финала Лиги чемпионов, который должен пройти в мае в Санкт-Петербурге.

Об этом он сказал депутатам во вторник, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Джонсон отметил, что "нет шансов провести футбольный турнир в России, которая вторгается в суверенные страны".

Министр культуры Великобритании Надин Доррис заявила, что Владимиру Путину нельзя разрешать "эксплуатировать" такие события, как финал Лиги чемпионов, для узаконения вторжения в Украину.

"У меня серьезные опасения по поводу предстоящих спортивных мероприятий в России, таких как финал Лиги чемпионов, и я буду обсуждать это с соответствующими руководящими органами", — сказала она.

"Мы не позволим президенту Путину использовать события на мировой арене для узаконения своего незаконного вторжения в Украину", – добавила Доррис.

Ранее во вторник Британия ввела санкции против пяти российских банков и трех российских олигархов по признанию Россией "независимости" ОРДЛО.

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