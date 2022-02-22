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Британія та країни Балтії планують військові навчання в Північній Європі

Вівторок, 22 лютого 2022, 17:26

Велика Британія та країни Балтії домовилися провести комплексні військові навчання в Північній Європі, на морі, на суші та в повітрі.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє фінське видання Helsingin Sanomat.

Щодо навчань домовилися у вівторок на зустрічі країн-учасниць міжнародного підрозділу швидкого реагування Joint Expeditionary Force (JEF). Зокрема, за участі країн Північної Європи, країн Балтії, Нідерландів та Великої Британії.

За словами міністра оборони Британії Бена Воллеса, це превентивний і комплексний підхід. 

Воллес зазначив, що Британія та країни Балтії найближчим часом проведуть навчання, щоб продемонструвати свободу пересування країн JEF у Балтійському морі. Навчання залишаються превентивними та пропорційними, додав Воллес.

Нагадаємо, Британія ввела санкції проти російських банків і олігархів.

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