Британия и страны Балтии планируют военные учения в Северной Европе

Великобритания и Балтии договорились провести комплексные военные учения в Северной Европе, на море, на суше и в воздухе.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает финское издание Helsingin Sanomat.

Об учениях договорились во вторник на встрече стран-участниц международного подразделения быстрого реагирования Joint Expeditionary Force (JEF). В частности, с участием стран Северной Европы, стран Балтии, Нидерландов и Великобритании.

По словам министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, это превентивный и комплексный подход.

Уоллес отметил, что Британия и страны Балтии в ближайшее время проведут учения, чтобы продемонстрировать свободу передвижения стран JEF в Балтийском море. Учения остаются превентивными и пропорциональными, добавил Уоллес.

Напомним, Великобритания ввела санкции против российских банков и олигархов.

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