Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Британия и страны Балтии планируют военные учения в Северной Европе

Вторник, 22 февраля 2022, 17:26

Великобритания и Балтии договорились провести комплексные военные учения в Северной Европе, на море, на суше и в воздухе.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает финское издание Helsingin Sanomat.

Об учениях договорились во вторник на встрече стран-участниц международного подразделения быстрого реагирования Joint Expeditionary Force (JEF). В частности, с участием стран Северной Европы, стран Балтии, Нидерландов и Великобритании.

По словам министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, это превентивный и комплексный подход.

Уоллес отметил, что Британия и страны Балтии в ближайшее время проведут учения, чтобы продемонстрировать свободу передвижения стран JEF в Балтийском море. Учения остаются превентивными и пропорциональными, добавил Уоллес.

Напомним, Великобритания ввела санкции против российских банков и олигархов.

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Российский кризис

Статьи

На пороге новой системы безопасности. Что может измениться в мире после наступления Путина

Результатом нынешнего кризиса может стать реорганизация евроатлантической системы безопасности, которая, однако, не должна привести к восстановлению влияния России в Восточной Европе (укр.)
23 февраля 2022 — Татьяна Сидорук, для Европейской правды

Минск-3, мягкие санкции и другие последствия "независимости" оккупированного Донбасса

Какие последствия будет иметь признание РФ "независимости" оккупированных ею территорий на Востоке Украины? Снижение рисков нападения на Киев или наоборот?
22 февраля 2022 — Сергей Сидоренко, Европейская правда

Разорвать отношения с Россией: каким должен быть ответ на решение Кремля

Первым символическим шагом украинской дипломатии должно стать перезрелое решение о разрыве дипломатических отношений с Россией (укр.)
21 февраля 2022 — Богдан Яременко, народный депутат Украины, "Слуга народа"