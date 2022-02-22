Кулеба розповів, коли розірвуть дипвідносини з Росією

Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що дипломатичні відносини з РФ будуть розірвані, щойно президент ухвалить відповідне рішення.

Про це Кулеба сказав під час включення з Вашингтона на своїй Facebook-сторінці, повідомляє "Європейська правда".

Він заявив, що завжди вважав, що розривати дипвідносини з РФ потрібно було ще у 2014 році.

"На жаль, тоді таке рішення не було ухвалено, але зараз ми проаналізували всі можливі наслідки і сценарії розвитку подій у разі ухвалення такого рішення і дійшли висновку, що таке рішення є своєчасним, продуманим і відповідає інтересам України", - сказав Кулеба.

"Що стосується того, коли це може відбутися, то щойно президент ухвалить відповідне рішення, ми вийдемо з офіційною позицією, і це означатиме розірвання дипломатичних стосунків", - додав він.

Водночас міністр нагадав, що вже зараз тимчасовий повірений в РФ перебуває в дорозі до України.

"Це теж наш чіткий політичний сигнал. В дипломатії це є надзвичайно чітким і жорстким сигналом про те, що відносини між двома країнами опустилися нижче дна", - заявив Кулеба.

Як повідомлялося, Міністерство закордонних справ направило президенту запит щодо розриву дипломатичних відносин з Російською Федерацією.

Про вплив розриву дипвідносин пояснюємо у відео "Наслідки розриву дипвідносин України з РФ. Що це означає для України?"

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