Кулеба рассказал, когда разорвут дипотношения с Россией

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что дипломатические отношения с РФ будут разорваны, как только президент примет соответствующее решение.

Об этом Кулеба сказал при включении из Вашингтона на своей Facebook-странице, сообщает "Европейская правда".

Он заявил, что всегда считал, что разрывать дипотношения с РФ нужно было еще в 2014 году.

"К сожалению, тогда такое решение не было принято, но сейчас мы проанализировали все возможные последствия и сценарии развития событий в случае принятия такого решения и пришли к выводу, что такое решение является своевременным, продуманным и отвечает интересам Украины", - сказал Кулеба.

"Что касается того, когда это может произойти, то как только президент примет соответствующее решение, мы выйдем с официальной позицией, и это будет означать расторжение дипломатических отношений", - добавил он.

В то же время министр напомнил, что уже сейчас временный поверенный в РФ находится на пути в Украину.

"Это тоже наш четкий политический сигнал. В дипломатии это чрезвычайно четкий и жесткий сигнал о том, что отношения между двумя странами опустились ниже дна", - заявил Кулеба.

Как сообщалось, Министерство иностранных дел направило президенту запрос о разрыве дипломатических отношений с Российской Федерацией.

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