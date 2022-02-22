Білорусь "з розумінням" поставилась до рішення Путіна визнати ОРДЛО

МЗС Білорусі прокоментувало рішення Росії визнати незалежність так званих "ЛНР" та "ДНР".

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у заяві МЗС Білорусі.

У своїй заяві МЗС Білорусі вказало на "небезпеку безрозсудної поведінки керівництва та політиків низки західних країн", що веде "до стрімкого зростання напруженості у східноєвропейському регіоні" і "деградації системи міжнародної безпеки, що створювалася десятиліттями".

"У такій ситуації ми з повагою та розумінням сприймаємо рішення російської сторони щодо визнання незалежності Донецької та Луганської народних республік", - заявили у відомстві.

"Республіка Білорусь завжди активно та послідовно виступала за мирне врегулювання конфлікту на південному сході України. Ми і зараз вважаємо дипломатичні методи пріоритетними та готові всіляко сприяти цьому процессу" - йдеться у заяві.

Відомство закликало "братські слов'янські народи" стати на шлях переговорів, а країни Заходу — "перестати провокувати насильство, накачувати Україну та країни Балтії військами та зброєю, запроваджувати незаконні санкції".

Більшість західних держав після визнання Росією ОРДЛО заявили, що це є порушенням Мінських угод, або й напряму сказали, що це означає кінець "Мінська".

Читайте також: Мінськ-3, м’які санкції та інші наслідки визнання Кремлем "незалежності" окупованого Донбасу.

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди