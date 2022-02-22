Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Білорусь "з розумінням" поставилась до рішення Путіна визнати ОРДЛО

Вівторок, 22 лютого 2022, 18:30

МЗС Білорусі прокоментувало  рішення Росії визнати незалежність так званих "ЛНР" та "ДНР".

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у заяві МЗС Білорусі.

У своїй заяві МЗС Білорусі вказало на "небезпеку безрозсудної поведінки керівництва та політиків низки західних країн", що веде "до стрімкого зростання напруженості у східноєвропейському регіоні" і "деградації системи міжнародної безпеки, що створювалася десятиліттями".

"У такій ситуації ми з повагою та розумінням сприймаємо рішення російської сторони щодо визнання незалежності Донецької та Луганської народних республік", - заявили у відомстві.

"Республіка Білорусь завжди активно та послідовно виступала за мирне врегулювання конфлікту на південному сході України. Ми і зараз вважаємо дипломатичні методи пріоритетними та готові всіляко сприяти цьому процессу" - йдеться у заяві.

Відомство закликало "братські слов'янські народи" стати на шлях переговорів, а країни Заходу — "перестати провокувати насильство, накачувати Україну та країни Балтії військами та зброєю, запроваджувати незаконні санкції".

Більшість західних держав після визнання Росією ОРДЛО заявили, що це є порушенням Мінських угод, або й напряму сказали, що це означає кінець "Мінська". 

Читайте також: Мінськ-3, м’які санкції та інші наслідки визнання Кремлем "незалежності" окупованого Донбасу.

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Білорусь Донбас та ОРДЛО

Статті

На порозі нової системи безпеки. Що може змінитися у світі після наступу Путіна

Результатом нинішньої кризи може стати реорганізація євроатлантичної системи безпеки, яка, однак, не повинна призвести до відновлення впливу Росії у Східній Європі.
23 лютого 2022 — Тетяна Сидорук, для Європейської правди

Мінськ-3, м’які санкції та інші наслідки визнання Кремлем "незалежності" окупованого Донбасу

Які наслідки матиме визнання РФ "незалежності" окупованих нею територій на Сході України? Зменшення ризиків нападу на Київ чи навпаки?
22 лютого 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

Розірвати відносини з Росією: якою має бути відповідь на рішення Кремля

Першим символічним кроком української дипломатії має стати перезріле рішення про розрив дипломатичних відносин з Росією.
21 лютого 2022 — Богдан Яременко, народний депутат, "Слуга народу"