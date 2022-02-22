Беларусь "с пониманием" отнеслась к решению Путина признать ОРДЛО

МИД Беларуси прокомментировал решение России признать независимость так называемых "ЛНР" и "ДНР".

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в заявлении МИД Беларуси.

В своем заявлении МИД Беларуси указал на "опасность безрассудного поведения руководства и политиков ряда западных стран", что ведет "к стремительному росту напряженности в восточноевропейском регионе" и "деградации создававшейся десятилетиями системы международной безопасности".

"В такой ситуации мы с уважением и пониманием воспринимаем решение российской стороны о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик", - заявили в ведомстве.

"Республика Беларусь всегда активно и последовательно выступала за мирное урегулирование конфликта на юго-востоке Украины. Мы и сейчас считаем дипломатические методы приоритетными и готовы всячески способствовать этому процессу", - говорится в заявлении.

Ведомство призвало "братские славянские народы" встать на путь переговоров, а страны Запада - "перестать провоцировать насилие, накачивать Украину и страны Балтии войсками и оружием, вводить незаконные санкции".

Большинство западных государств после признания Россией ОРДЛО заявили, что это является нарушением Минских соглашений, или напрямую сказали, что это означает конец "Минска".

Читайте также: Минск-3, мягкие санкции и другие последствия признания Кремлем "независимости" оккупированного Донбасса

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды.