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Генсек НАТО прокоментував дозвіл Ради Федерації на застосування армії РФ в ОРДЛО

Вівторок, 22 лютого 2022, 18:53

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що дозвл Ради Федерації на застосування військової сили за межами Росії вкладається у модель її агресивної поведінки.

Про це Столтенберг розповів після засідання Комісії Україна-НАТО, повідомляє "Європейська правда".

"Запит на дозвіл застосування сили за межами російської території лише додає до моделі рішень і дій Росії в останні місяці, що призвело до найбільш небезпечного моменту для нашої безпеки за останні десятиліття" - сказав він.

"Це лише ще один крок" - зазначив Столтенберг. Він додав, що НАТО і союзники попереджали про це тривалий час.

"Це було передбачувано ще багато місяців тому" - сказав він.

22 лютого Рада Федерації РФ задовольнила запит російського президента Владіміра Путіна на застосування російської армії на території так званих "ЛНР" та "ДНР", "незалежність" яких Москва визнала напередодні.

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