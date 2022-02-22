Генсек НАТО прокомментировал разрешение Совета Федерации на применение армии РФ в ОРДЛО
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что разрешение Совета Федерации на применение военной силы за пределами России укладывается в модель ее агрессивного поведения.
Об этом Столтенберг рассказал после заседания Комиссии Украина-НАТО, сообщает "Европейская правда".
"Запрос на разрешение применения силы за пределами российской территории только добавляет к модели решений и действий России в последние месяцы, что привело к наиболее опасному моменту нашей безопасности за последние десятилетия" - сказал он.
"Это только еще один шаг" - отметил Столтенберг. Он добавил, что НАТО и союзники долго предупреждали об этом.
"Это было предсказуемо еще много месяцев назад" - сказал он.
22 февраля Совет Федерации РФ удовлетворил запрос российского президента Владимира Путина на применение российской армии на территории так называемых "ЛНР" и "ДНР", "независимость" которых Москва признала накануне.
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