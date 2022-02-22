Генсек НАТО прокомментировал разрешение Совета Федерации на применение армии РФ в ОРДЛО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что разрешение Совета Федерации на применение военной силы за пределами России укладывается в модель ее агрессивного поведения.

Об этом Столтенберг рассказал после заседания Комиссии Украина-НАТО, сообщает "Европейская правда".

"Запрос на разрешение применения силы за пределами российской территории только добавляет к модели решений и действий России в последние месяцы, что привело к наиболее опасному моменту нашей безопасности за последние десятилетия" - сказал он.

"Это только еще один шаг" - отметил Столтенберг. Он добавил, что НАТО и союзники долго предупреждали об этом.

"Это было предсказуемо еще много месяцев назад" - сказал он.

22 февраля Совет Федерации РФ удовлетворил запрос российского президента Владимира Путина на применение российской армии на территории так называемых "ЛНР" и "ДНР", "независимость" которых Москва признала накануне.

Читайте также: Минск-3, мягкие санкции и другие последствия признания Кремлем "независимости" оккупированного Донбасса

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды.