Глава Пентагону: Путін все ще може уникнути повномасштабної війни

Глава Пентагону Ллойд Остін на зустрічі з главою МЗС Дмитром Кулебою заявив, що президент РФ Владімір Путін все ще може уникнути повномасштабної війни.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Ми всі чули промову президента Путіна вчора з погрозами війни, і атака на суверенну Україну може відбутися в будь-який момент" - сказав Остін.

За його словами, підтримка Сполученими Штатами суверенітету і територіальної цілісності України є непохитною.

"Путін все ще може уникнути повномасштабної, трагічної війни вибору" - сказав глава Пентагону, зазначивши, що НАТО як ніколи єдиний у нинішній ситуації.

"Моє повідомлення просте: сильна Україна є найкращим стримуванням Росії" - заявив у свою чергу Дмитро Кулеба.

Білий дім у вівторок почав називати розгортання російських військ на сході України "вторгненням" після того, як спочатку вагався використовувати цей термін — вторгнення є червоною лінією, яка, за словами президента Джо Байдена, призведе до того, що США запровадять суворі санкції проти Москви.

"Ми вважаємо, що це, так, початок вторгнення, останнього вторгнення Росії в Україну", – сказав Джон Файнер, головний заступник радника з національної безпеки. "Вторгнення є вторгнення, і це те, що відбувається", - додав він.