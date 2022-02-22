Глава Пентагона: Путин все еще может избежать полномасштабной войны

Глава Пентагона Ллойд Остин на встрече с главой МИД Дмитрием Кулебой заявил, что президент РФ Владимир Путин все еще может избежать полномасштабной войны.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Мы все слышали речь президента Путина вчера с угрозами войны, и атака на суверенную Украину может произойти в любой момент", - сказал Остин.

По его словам, поддержка Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины непоколебима.

"Путин все еще может избежать полномасштабной, трагической войны выбора" - сказал глава Пентагона, отметив, что НАТО как никогда един в нынешней ситуации.

"Мое сообщение простое: сильная Украина является лучшим сдерживанием России", - заявил в свою очередь Дмитрий Кулеба.

Белый дом во вторник стал называть развертывание российских войск на востоке Украины "вторжением" после того, как первоначально затруднялся использовать этот термин — вторжение является красной линией, которая, по словам президента Джо Байдена, приведет к тому, что США введут строгие санкции против Москвы.

"Мы считаем, что это, да, начало вторжения, последнего вторжения России в Украину", – сказал Джон Файнер, главный заместитель советника по национальной безопасности. "Вторжение есть вторжение, и это происходящее", - добавил он.