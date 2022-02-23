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Ердоган не хоче відмовлятися ні від зв’язків з РФ, ні від зв’язків з Україною

Середа, 23 лютого 2022, 15:54

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган наголосив на необхідності зберігати спокій і підтримуватиме відносини і з Росією, і з Україну  на тлі визнання Москвою "незалежності" ОРДЛО.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Daily Sabah.

Ердоган сказав, що Туреччина співпрацює як з Росією, так і з Україною, і не буде припиняти відносини або планувати вводити санкції проти Москви.

"У нас з Росією політичні, військові та економічні відносини. Те саме з Україною. Ми не можемо відмовитися від цього, якщо ви мене запитаєте, тому що наша країна має значні інтереси в цьому плані", – сказав Ердоган.

Він зазначив, що Туреччина прагне вирішити це питання без шкоди для відносин і проведе переговори з турецькою делегацією, як тільки він повернеться додому.

"Потрібні ретельні розрахунки, щоб з'ясувати плюси і мінуси дій проти Росії", - сказав Ердоган, зазначивши, що кроки потрібно робити делікатно.

"Дехто каже, що конфлікт підвищить вартість природного газу, а інші обговорюють перекриття вентилів. Нам потрібно робити наші кроки, маючи на увазі ці вразливі моменти", — сказав він, додавши, що турецькі чиновники зараз контактують з російськими колегами для організації зустрічі.

"Ми продовжимо телефонну дипломатію, і я сподіваюся, що ми досягнемо сприятливих результатів", - сказав Ердоган.

Президент зазначив, що під час нещодавньої телефонної розмови підкреслив позицію Туреччини щодо територіальної цілісності України перед президентом України Володимиром Зеленським і що Туреччина не приймає жодних дій, які порушують Мінські домовленості.

"Я сказав йому, що ми готові взяти на себе відповідальність за те, щоб криза була розв’язана дипломатією та діалогом", – сказав він, додавши, що напруженість, що триває, становить загрозу безпеці в Чорному морі.

"Ми сподіваємося, що наші чорноморські сусіди – Росія та Україна – негайно повернуться за стіл переговорів", – додав він.

Він розкритикував західних лідерів за їх неефективні переговори з Путіним.

"Як ви знаєте, Макрон приїхав до Москви, і ви бачите картину. Шольц пішов за ним, і ви також бачите цю картину", – сказав Ердоган, додавши, що Байден також мав розмовляти з Путіним, але жодних конкретних результатів поки не досягнуто. Він зазначив, що НАТО є єдиним інструментом, який залишився, щоб виявити спільну позицію.

Як повідомлялося, Ердоган розкритикував рішення Росії визнати незалежність так званих "ЛНР" та "ДНР".

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