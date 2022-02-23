Эрдоган не хочет отказываться ни от связей с РФ, ни от связей с Украиной

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул необходимость сохранять спокойствие и поддерживать отношения и с Россией, и с Украиной на фоне признания Москвой "независимости" ОРДЛО.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Daily Sabah.

Эрдоган сказал, что Турция сотрудничает как с Россией, так и с Украиной и не будет прекращать отношения или планировать вводить санкции против Москвы.

"У нас с Россией политические, военные и экономические отношения. То же с Украиной. Мы не можем отказаться от этого, если вы меня спросите, потому что у нашей страны есть значительные интересы в этом плане", – сказал Эрдоган.

Он отметил, что Турция стремится решить этот вопрос без ущерба отношениям и проведет переговоры с турецкой делегацией, как только он вернется домой.

"Нужны тщательные расчеты, чтобы выяснить плюсы и минусы действий против России", – сказал Эрдоган, отметив, что шаги нужно делать деликатно.

"Некоторые говорят, что конфликт повысит стоимость природного газа, а другие обсуждают перекрытие вентилей. Нам нужно делать наши шаги, имея в виду эти уязвимые моменты", — сказал он, добавив, что турецкие чиновники сейчас общаются с российскими коллегами для организации встречи.

"Мы продолжим телефонную дипломатию, и я надеюсь, что мы добьемся благоприятных результатов", - сказал Эрдоган.

Президент отметил, что во время недавнего телефонного разговора подчеркнул позицию Турции относительно территориальной целостности Украины перед президентом Украины Владимиром Зеленским и что Турция не принимает никаких действий, нарушающих Минские договоренности.

"Я сказал ему, что мы готовы взять на себя ответственность за то, чтобы кризис был разрешен дипломатией и диалогом", – сказал он, добавив, что продолжающаяся напряженность представляет угрозу безопасности в Черном море.

"Мы надеемся, что наши черноморские соседи - Россия и Украина - немедленно вернутся за стол переговоров", - добавил он.

Он подверг критике западных лидеров за их неэффективные переговоры с Путиным.

"Как вы знаете, Макрон приехал в Москву, и вы видите картину. Шольц последовал за ним, и вы тоже видите эту картину", – сказал Эрдоган, добавив, что Байден также должен был разговаривать с Путиным, но никаких конкретных результатов пока не достигнуто. Он отметил, что НАТО является единственным оставшимся инструментом, чтобы выявить общую позицию.

Как сообщалось, Эрдоган подверг критике решение России признать независимость так называемых "ЛНР" и "ДНР".