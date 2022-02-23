Кулеба в ООН нагадав про запит України розгорнути миротворців

Глава МЗС України Дмитро Кулеба під час виступу перед Генеральною асамблеєю ООН у середу нагадав про пропозицію України розгорнути на своїй території миротворчу місію, відзначивши, що Радбез ООН досі не зумів ухвалити необхідні рішення.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Я підтверджую, що кілька років тому Україна запропонувала розгорнути на своїй території миротворчу місію. Дотепер Рада безпеки ООН не вжила необхідних рішень", - сказав Дмитро Кулеба.

Міністр наголосив, що Росія демонструє ознаки готовності до подальшої ескалації своєї агресії проти України, і залишилось мало часу, щоб зупинити і стримати її.

"Україна очікує на рішучі, негайні та пропорційні дії з боку міжнародної спільноти. Організація Об'єднаних Націй – це організація, яка має демонструвати лідерство. Не лише тільки засудження. Конкретні дії, щоб зупинити російську машину війни, не вступаючи в кривавий конфлікт із багатотисячними жертвами, розрухою та стражданнями", - сказав Кулеба.

21 лютого президент РФ Владімір Путін підписав указ про визнання ОРДЛО.

Через рішення Росії Рада безпеки ООН провела надзвичайне засідання. Члени Радбезу засудили рішення РФ.

Рада національної безпеки та оборони України на засіданні в середу вирішила запровадити надзвичайний стан на території України.

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