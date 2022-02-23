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Кулеба в ООН напомнил о запросе Украины развернуть миротворцев

Среда, 23 февраля 2022, 17:41

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, выступая перед Генеральной ассамблеей ООН, в среду напомнил о предложении Украины развернуть на своей территории миротворческую миссию, отметив, что Совбез ООН до сих пор не сумел принять необходимые решения.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Я подтверждаю, что несколько лет назад Украина предложила развернуть на своей территории миротворческую миссию. До сих пор Совет безопасности ООН не принял необходимых решений", - сказал Дмитрий Кулеба.

Члены Совбеза ООН осудили решение России о признании "Л/ДНР"

Министр подчеркнул, что Россия демонстрирует признаки готовности к дальнейшей эскалации своей агрессии против Украины, и осталось мало времени, чтобы остановить ее и сдержать.

"Украина ожидает решительных, немедленных и пропорциональных действий со стороны международного сообщества. Организация Объединенных Наций – это организация, которая должна демонстрировать лидерство. Не только осуждение. Конкретные действия, чтобы остановить российскую машину войны, не вступая в кровавый конфликт с многотысячными жертвами, разрухой и страданиями", - сказал Кулеба.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании ОРДЛО.

В связи с решением России Совбез ООН провел чрезвычайное заседание. Члены Совбеза осудили решение РФ.

Совет национальной безопасности и обороны Украины на заседании в среду решил ввести чрезвычайное положение на территории Украины.

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ООН Кулеба

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