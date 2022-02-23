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Фінляндія перевела працівників посольства до Львова і закликала громадян їхати з України

Середа, 23 лютого 2022, 18:24

Посольство Фінляндії у Києві скоротило кількість послуг та тимчасово перевело працівників до Львова.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ Фінляндії, пише "Європейська правда".

"У вівторок, 22 лютого, на основі загальної оцінки ситуації з безпекою в Україні Міністерство закордонних справ ухвалило рішення про тимчасове переведення своїх співробітників із Києва до Львова", - сказано у повідомленні.

Відзначається, що місцеві співробітники посольства продовжать роботу в Києві за необхідності. Їм також запропонували залишити місто.

Раніше Фінляндія скоротила кількість працівників посольства у Києві.

Міністерство закордонних справ Фінляндії також закликало своїх громадян негайно покинути Україну.

Раніше повідомлялося, що Фінляндія ухвалила рішення надати Україні додаткову фінансову допомогу у розмірі 4 млн євро.

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