Финляндия перевела работников посольства во Львов и призвала граждан уезжать из Украины
Посольство Финляндии в Киеве сократило количество услуг и временно перевело работников во Львов.
Об этом сообщило Министерство иностранных дел Финляндии, пишет "Европейская правда".
"Во вторник, 22 февраля, на основе общей оценки ситуации с безопасностью в Украине Министерство иностранных дел приняло решение о временном переводе своих сотрудников из Киева во Львов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что местные сотрудники посольства продолжат работу в Киеве при необходимости. Им также было предложено покинуть город.
Ранее Финляндия сократила количество сотрудников посольства в Киеве.
Министерство иностранных дел Финляндии также призвало своих граждан немедленно покинуть Украину.
Ранее сообщалось, что Финляндия приняла решение предоставить Украине дополнительную финансовую помощь в размере 4 млн евро.