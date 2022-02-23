Финляндия перевела работников посольства во Львов и призвала граждан уезжать из Украины

Посольство Финляндии в Киеве сократило количество услуг и временно перевело работников во Львов.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Финляндии, пишет "Европейская правда".

"Во вторник, 22 февраля, на основе общей оценки ситуации с безопасностью в Украине Министерство иностранных дел приняло решение о временном переводе своих сотрудников из Киева во Львов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что местные сотрудники посольства продолжат работу в Киеве при необходимости. Им также было предложено покинуть город.

Ранее Финляндия сократила количество сотрудников посольства в Киеве.

Министерство иностранных дел Финляндии также призвало своих граждан немедленно покинуть Украину.

Ранее сообщалось, что Финляндия приняла решение предоставить Украине дополнительную финансовую помощь в размере 4 млн евро.