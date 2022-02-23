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Финляндия перевела работников посольства во Львов и призвала граждан уезжать из Украины

Среда, 23 февраля 2022, 18:24

Посольство Финляндии в Киеве сократило количество услуг и временно перевело работников во Львов.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Финляндии, пишет "Европейская правда".

"Во вторник, 22 февраля, на основе общей оценки ситуации с безопасностью в Украине Министерство иностранных дел приняло решение о временном переводе своих сотрудников из Киева во Львов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что местные сотрудники посольства продолжат работу в Киеве при необходимости. Им также было предложено покинуть город.

Ранее Финляндия сократила количество сотрудников посольства в Киеве.

Министерство иностранных дел Финляндии также призвало своих граждан немедленно покинуть Украину.

Ранее сообщалось, что Финляндия приняла решение предоставить Украине дополнительную финансовую помощь в размере 4 млн евро.

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Российский кризис Финляндия

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