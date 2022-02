НАТО обсудит российскую агрессию - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил о встрече для обсуждения российской агрессии против Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Столтенберг написал на своей странице в Twitter.

"Я решительно осуждаю безрассудное нападение России на Украину, которое ставит под угрозу бесчисленное количество мирных жизней. Это серьезное нарушение международного права и серьезная угроза евроатлантической безопасности. Союзники НАТО встретятся, чтобы оговорить возобновление российской агрессии", - написал он.

I strongly condemn #Russia’s reckless attack on #Ukraine, which puts at risk countless civilian lives. This is a grave breach of international law & a serious threat to Euro-Atlantic security. #NATO Allies will meet to address Russia’s renewed aggression. https://t.co/FPpyuzmUXD