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НАТО обсудит российскую агрессию - Столтенберг

Четверг, 24 февраля 2022, 07:18

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил о встрече для обсуждения российской агрессии против Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Столтенберг написал на своей странице в Twitter.

"Я решительно осуждаю безрассудное нападение России на Украину, которое ставит под угрозу бесчисленное количество мирных жизней. Это серьезное нарушение международного права и серьезная угроза евроатлантической безопасности. Союзники НАТО встретятся, чтобы оговорить возобновление российской агрессии", - написал он.

Как сообщает "Украинская правда", утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин начал войну против Украины, формально заявив об операции на Донбассе.

По центрам военного управления в Киеве и Харькове нанесли ракетные удары.

Президент Джо Байден заявил, что мир привлечет Россию к ответственности за решение её президента Владимира Путина.

Как сообщает "Украинская правда", утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин начал войну против Украины, формально заявив об операции на Донбассе.

По центрам военного управления в Киеве и Харькове нанесли ракетные удары.

Детальнее о реакции Запада на российскую агрессию читайте в лайв-трансляции "Война с Россией: все об ответе Европы, США и мира".

Лайв-трансляцию сообщений о боевых действиях и ударах оккупационных войск 24 февраля читайте по ссылке "Россия напала на Украину. ОНЛАЙН".

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Война с РФ Украина-НАТО

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