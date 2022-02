Литва відреагувала на напад Росії на Україну

Президент Литви Гітанас Науседа засудив напад Росії на Україну та закликав Захід до рішучих дій.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Рішуче засуджую військову атаку Росії проти України. Це ставить під загрозу мільйони невинних людей і підриває фундамент міжнародного порядку. Настав час Заходу відреагувати належним чином", - заявив Гітанас Науседа.

I strongly condemn Russia’s military attack against #Ukraine . It endangers millions of innocent people& undermines the foundations of international order. It is up for the West now to respond appropriately! #StandWithUkraine 🇺🇦🇱🇹

Нагадаємо, ще вчора 23 лютого президент Литви був з візитом у Києві разом з президентом Польщі Анджеєм Дудою.

"Після 8 років заперечень збройної агресії Кремль щойно почав відкриту, оголошену війну проти України. Для тих, хто сумнівався, час, щоб поглянути на речі такими, як вони є, вже давно минув. Зараз час для сильних, об’єднаних дій!", - відреагувала прем’єрка Інгріда Шимоніте, додавши українською "Разом до перемоги!".

After 8y of denying military aggression, Kremlin just started an open, declared war on Ukraine.



For anyone who doubted, the time to start seeing things for what they are is long past.



The time for strong and united action is now!



Разом до перемоги!