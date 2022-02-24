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Литва відреагувала на напад Росії на Україну

Четвер, 24 лютого 2022, 07:24

Президент Литви Гітанас Науседа засудив напад Росії на Україну та закликав Захід до рішучих дій.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Рішуче засуджую військову атаку Росії проти України. Це ставить під загрозу мільйони невинних людей і підриває фундамент міжнародного порядку. Настав час Заходу відреагувати належним чином", - заявив Гітанас Науседа.

Нагадаємо, ще вчора 23 лютого президент Литви був з візитом у Києві разом з президентом Польщі Анджеєм Дудою.

"Після 8 років заперечень збройної агресії Кремль щойно почав відкриту, оголошену війну проти України. Для тих, хто сумнівався, час, щоб поглянути на речі такими, як вони є, вже давно минув. Зараз час для сильних, об’єднаних дій!", - відреагувала прем’єрка Інгріда Шимоніте, додавши українською "Разом до перемоги!".

Як повідомляє "Українська правда", вранці  24 лютого президент РФ Владімір Путін почав війну проти України, формально заявивши про операцію на Донбасі.

По центрах військового управління у Києві та Харкові завдали ракетних ударів.

Детальніше про реакцію Заходу на російську агресію читайте у лайв-трансляції "Війна з Росією: все про відповідь Європи, США та світу".

Лайв-трансляцію повідомлень про бойові дії та удари окупаційних військ 24 лютого читайте за лінком "Росія напала на Україну. ОНЛАЙН".

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