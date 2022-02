Литва отреагировала на нападение России на Украину

Президент Литвы Гитанас Науседа осудил нападение России на Украину и призвал Запад к решительным действиям.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Решительно осуждаю военную атаку России против Украины. Это ставит под угрозу миллионы невинных людей и подрывает фундамент международного порядка. Настало время Западу отреагировать должным образом", - заявил Гитанас Науседа.

I strongly condemn Russia’s military attack against #Ukraine . It endangers millions of innocent people& undermines the foundations of international order. It is up for the West now to respond appropriately! #StandWithUkraine 🇺🇦🇱🇹

Напомним, еще вчера 23 февраля президент Литвы был с визитом в Киеве вместе с президентом Польши Анджеем Дудой.

"После 8 лет отрицания вооруженной агрессии. Кремль только что начал открытую, объявленную войну против Украины. Для сомневающихся время, чтобы взглянуть на вещи такими, как они есть, уже давно прошло. Сейчас время для сильных, объединенных действий!" , - отреагировала премьер Ингрида Шимоните, добавив на украинском "Вместе к победе!".

After 8y of denying military aggression, Kremlin just started an open, declared war on Ukraine.



For anyone who doubted, the time to start seeing things for what they are is long past.



The time for strong and united action is now!



Разом до перемоги!