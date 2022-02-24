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"Найгірше з 1939 року": Кулеба просить Захід не повторювати помилку часів Гітлера

Четвер, 24 лютого 2022, 16:06

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів паралель між часами нападу Адольфа Гітлера на сусідні держави.

Про це він написав у твіті-зверненні до західних сусідів.

"На наших очах Путін занурює Європу у найтемніший час із 1939 року", - пояснив він.

"Ті уряди, які хотіли би пересидіти це в стороні – наївні", - додав міністр.

Як відомо, у 1939 році гітлерівська Німеччина та напала на Польщу, розпочавши Другу світову війну; за попередньою домовленістю Радянський союз одночасно окупував балтійські держави та також вдерся у Польщу. Тоді не всі держави світу зрозуміли масштабність події, що розпочинаються.

"Не повторюйте помилки минулого. Бийте по РФ жорсткими санкціями. Надавайте Україні військову та фінансову підтримку. Разом ми зупинимо російську агресію", - звернувся до партнерів Кулеба.

Детальніше про реакцію Заходу на російську агресію читайте у лайв-трансляції "Війна з Росією: все про відповідь Європи, США та світу".

Лайв-трансляцію повідомлень про бойові дії та удари окупаційних військ 24 лютого читайте за лінком "Росія напала на Україну. ОНЛАЙН".

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