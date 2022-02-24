"Найгірше з 1939 року": Кулеба просить Захід не повторювати помилку часів Гітлера

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів паралель між часами нападу Адольфа Гітлера на сусідні держави.

Про це він написав у твіті-зверненні до західних сусідів.

"На наших очах Путін занурює Європу у найтемніший час із 1939 року", - пояснив він.

Right now, Putin is plunging Europe into its darkest time since 1939. Any government hoping to sit this out is naïve. Don’t repeat mistakes of the past. Hit Russia with severe sanctions now. Help Ukraine with military and financial support. Together we can #StopRussianAggression. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 24, 2022

"Ті уряди, які хотіли би пересидіти це в стороні – наївні", - додав міністр.

Як відомо, у 1939 році гітлерівська Німеччина та напала на Польщу, розпочавши Другу світову війну; за попередньою домовленістю Радянський союз одночасно окупував балтійські держави та також вдерся у Польщу. Тоді не всі держави світу зрозуміли масштабність події, що розпочинаються.

"Не повторюйте помилки минулого. Бийте по РФ жорсткими санкціями. Надавайте Україні військову та фінансову підтримку. Разом ми зупинимо російську агресію", - звернувся до партнерів Кулеба.

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