"Найгірше з 1939 року": Кулеба просить Захід не повторювати помилку часів Гітлера

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів паралель між часами нападу Адольфа Гітлера на сусідні держави.

Про це він написав у твіті-зверненні до західних сусідів.

"На наших очах Путін занурює Європу у найтемніший час із 1939 року", - пояснив він.

Right now, Putin is plunging Europe into its darkest time since 1939. Any government hoping to sit this out is naïve. Don’t repeat mistakes of the past. Hit Russia with severe sanctions now. Help Ukraine with military and financial support. Together we can #StopRussianAggression.