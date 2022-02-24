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"Худшее с 1939 года": Кулеба просит Запад не повторять ошибку времен Гитлера

Четверг, 24 февраля 2022, 16:06

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел параллель между временами нападения Адольфа Гитлера на соседние государства.

Об этом он написал в твите-обращении к западным соседям.

"На наших глазах Путин погружает Европу в самое темное время с 1939 года", - пояснил он.

"Те правительства, которые хотели бы пересидеть это в стороне, наивны", - добавил министр.

Как известно, в 1939 году гитлеровская Германия напала на Польшу, начав Вторую мировую войну; по предварительной договоренности Советский Союз одновременно оккупировал балтийские государства и вторгся в Польшу. Тогда не все государства мира поняли масштабность начинающихся событий.

"Не повторяйте ошибки прошлого. Бейте по РФ жесткими санкциями. Оказывайте Украине военную и финансовую поддержку. Вместе мы остановим российскую агрессию", - обратился к партнерам Кулеба.

Подробнее о реакции Запада на российскую агрессию читайте в лайв-трансляции Война с Россией: все об ответе Европы, США и мира.

Лайв-трансляцию сообщений о боевых действиях и ударах оккупационных войск 24 февраля читайте в публикации "Россия напала на Украину. ОНЛАЙН".

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Война с РФ Кулеба

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