"Худшее с 1939 года": Кулеба просит Запад не повторять ошибку времен Гитлера

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел параллель между временами нападения Адольфа Гитлера на соседние государства.

Об этом он написал в твите-обращении к западным соседям.

"На наших глазах Путин погружает Европу в самое темное время с 1939 года", - пояснил он.

Right now, Putin is plunging Europe into its darkest time since 1939. Any government hoping to sit this out is naïve. Don’t repeat mistakes of the past. Hit Russia with severe sanctions now. Help Ukraine with military and financial support. Together we can #StopRussianAggression.