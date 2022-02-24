"Худшее с 1939 года": Кулеба просит Запад не повторять ошибку времен Гитлера

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел параллель между временами нападения Адольфа Гитлера на соседние государства.

Об этом он написал в твите-обращении к западным соседям.

"На наших глазах Путин погружает Европу в самое темное время с 1939 года", - пояснил он.

Right now, Putin is plunging Europe into its darkest time since 1939. Any government hoping to sit this out is naïve. Don’t repeat mistakes of the past. Hit Russia with severe sanctions now. Help Ukraine with military and financial support. Together we can #StopRussianAggression. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 24, 2022

"Те правительства, которые хотели бы пересидеть это в стороне, наивны", - добавил министр.

Как известно, в 1939 году гитлеровская Германия напала на Польшу, начав Вторую мировую войну; по предварительной договоренности Советский Союз одновременно оккупировал балтийские государства и вторгся в Польшу. Тогда не все государства мира поняли масштабность начинающихся событий.

"Не повторяйте ошибки прошлого. Бейте по РФ жесткими санкциями. Оказывайте Украине военную и финансовую поддержку. Вместе мы остановим российскую агрессию", - обратился к партнерам Кулеба.

Подробнее о реакции Запада на российскую агрессию читайте в лайв-трансляции Война с Россией: все об ответе Европы, США и мира.

Лайв-трансляцию сообщений о боевых действиях и ударах оккупационных войск 24 февраля читайте в публикации "Россия напала на Украину. ОНЛАЙН".