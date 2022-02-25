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В Польшу прибыли более 1000 украинцев, спасающихся от российского нападения

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Пятница, 25 февраля 2022, 10:16

Более 1000 украинцев, спасающихся от российского нападения, прибыли в польский город Перемышль.

Об этом пишет BBC, сообщает "Европейская правда".

Польша отказалась от требования карантина или сдачи негативного теста на коронавирус для людей, прибывающих из Украины.

 

Многие остались ночевать на вокзале на кроватях, поскольку гостиницы полностью заполнены.

Польша создала девять пунктов приема украинцев, пересекающих границу, где они могут получить еду, медицинскую помощь и информацию.

Между тем государственное информационное агентство PAP сообщает, что тысячи человек приезжают в пятницу к пограничному переходу "Медика" на автомобилях со всей страны, чтобы забрать прибывающих из Украины людей и родственников.

Прибывшим дают кофе, а часть из них пожарная служба транспортирует в ближайший пункт приема.

Считается, что в Польше проживают от одного до двух миллионов украинцев, хотя только полмиллиона состоят на учете в польских социальных службах.

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