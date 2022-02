США оголосили "полювання" за активами російських олігархів

Сполучені Штати анонсували запуск спеціальної групи, яка буде виявляти та заморожувати активи підсанкційних російських олігархів.

Про це повідомляє "Європейська правда", про це говориться на twitter-сторінці Білого Дому.

"Цього тижня ми запустимо багатосторонню трансатлантичну оперативну групу для виявлення, пошуку та заморожування активів російських компаній та олігархів, підданих санкціям – їхніх яхт, їхніх особняків та будь-яких інших неправомірних доходів, які ми можемо знайти та заморозити під закон",- говориться у повідомленні.

