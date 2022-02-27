США оголосили "полювання" за активами російських олігархів

Сполучені Штати анонсували запуск спеціальної групи, яка буде виявляти та заморожувати активи підсанкційних російських олігархів.

Про це повідомляє "Європейська правда", про це говориться на twitter-сторінці Білого Дому.

"Цього тижня ми запустимо багатосторонню трансатлантичну оперативну групу для виявлення, пошуку та заморожування активів російських компаній та олігархів, підданих санкціям – їхніх яхт, їхніх особняків та будь-яких інших неправомірних доходів, які ми можемо знайти та заморозити під закон",- говориться у повідомленні.

This coming week, we will launch a multilateral Transatlantic task force to identify, hunt down, and freeze the assets of sanctioned Russian companies and oligarchs – their yachts, their mansions, and any other ill-gotten gains that we can find and freeze under the law. — The White House (@WhiteHouse) February 26, 2022

Нагадаємо, напередодні Британія склала новий список російських олігархів, які мають бути піддані санкціям. За словами голови британського МЗС Британії Ліз Трасс, тепер обмеження стосуватимуться ще більшої кількості клептократів, сказавши їм: "Ми йдемо за вами".