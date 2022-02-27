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США оголосили "полювання" за активами російських олігархів

Неділя, 27 лютого 2022, 01:09

Сполучені Штати анонсували запуск спеціальної групи, яка буде виявляти та заморожувати активи підсанкційних російських олігархів.  

Про це повідомляє "Європейська правда", про це говориться на twitter-сторінці Білого Дому.

"Цього тижня ми запустимо багатосторонню трансатлантичну оперативну групу для виявлення, пошуку та заморожування активів російських компаній та олігархів, підданих санкціям – їхніх яхт, їхніх особняків та будь-яких інших неправомірних доходів, які ми можемо знайти та заморозити під закон",- говориться у повідомленні.

Нагадаємо, напередодні Британія склала новий список російських олігархів, які мають бути піддані санкціям. За словами голови британського МЗС Британії Ліз Трасс, тепер обмеження стосуватимуться ще більшої кількості клептократів, сказавши їм: "Ми йдемо за вами". 

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США санкції

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