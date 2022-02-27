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США объявили "охоту" за активами российских олигархов

Воскресенье, 27 февраля 2022, 01:09

Соединенные Штаты анонсировали запуск специальной группы, которая будет выявлять и замораживать активы подсанкционных российских олигархов.

Об этом сообщает "Европейская правда", об этом говорится на twitter-странице Белого Дома.

"На этой неделе мы запустим многостороннюю трансатлантическую оперативную группу для выявления, поиска и замораживания активов российских компаний и олигархов, подвергнутых санкциям – их яхт, их особняков и любых других неправомерных доходов, которые мы можем найти и заморозить под закон", - говорится в сообщении.

Напомним, накануне Британия составила новый список российских олигархов, подлежащих санкциям. По словам главы британского МИД Британии Лиз Трасс, теперь ограничения будут касаться еще большего количества клептократов, сказав им: "Мы идем за вами".

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США санкции

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