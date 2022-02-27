США объявили "охоту" за активами российских олигархов

Соединенные Штаты анонсировали запуск специальной группы, которая будет выявлять и замораживать активы подсанкционных российских олигархов.

Об этом сообщает "Европейская правда", об этом говорится на twitter-странице Белого Дома.

"На этой неделе мы запустим многостороннюю трансатлантическую оперативную группу для выявления, поиска и замораживания активов российских компаний и олигархов, подвергнутых санкциям – их яхт, их особняков и любых других неправомерных доходов, которые мы можем найти и заморозить под закон", - говорится в сообщении.

This coming week, we will launch a multilateral Transatlantic task force to identify, hunt down, and freeze the assets of sanctioned Russian companies and oligarchs – their yachts, their mansions, and any other ill-gotten gains that we can find and freeze under the law. — The White House (@WhiteHouse) February 26, 2022

Напомним, накануне Британия составила новый список российских олигархов, подлежащих санкциям. По словам главы британского МИД Британии Лиз Трасс, теперь ограничения будут касаться еще большего количества клептократов, сказав им: "Мы идем за вами".