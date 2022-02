США объявили "охоту" за активами российских олигархов

Соединенные Штаты анонсировали запуск специальной группы, которая будет выявлять и замораживать активы подсанкционных российских олигархов.

Об этом сообщает "Европейская правда", об этом говорится на twitter-странице Белого Дома.

"На этой неделе мы запустим многостороннюю трансатлантическую оперативную группу для выявления, поиска и замораживания активов российских компаний и олигархов, подвергнутых санкциям – их яхт, их особняков и любых других неправомерных доходов, которые мы можем найти и заморозить под закон", - говорится в сообщении.

This coming week, we will launch a multilateral Transatlantic task force to identify, hunt down, and freeze the assets of sanctioned Russian companies and oligarchs – their yachts, their mansions, and any other ill-gotten gains that we can find and freeze under the law.