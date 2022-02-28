4 країни не підтримали санкції проти Росії у Раді Європи

Голосування за припинення участі Росії у органах Ради Європи зібрало підтримку переважної більшості, але не всіх держав-членів.

Про це стало відомо від джерел "Європейської правди", а також інших медіа, що слідкують за ситуацією.

Рішення про найжорсткіші санкції в межах Ради Європи, які, швидше за все, змусять агресора вийти зі складу організації, було ухвалене за ініціативою України, і його підтримали 42 з 47 членів організації. Це означає, що крім Росії, його не підтримали ще чотири країни

Зокрема, кілька незалежних одне від одного джерел підтвердили, що лише дві держави були проти покарання Кремля – це сама Росія, а також її сателіт, Вірменія. Про це, зокрема, повідомило видання Open Caucasus, що висвітлює події на Кавказі.

Видання цитує єреванського аналітика Річарда Гарагосяна, який каже, що цей крок абсолютно ізолює Вірменію і не вигідний їй, що означає, що вірменська влада була змушена це зробити, не маючи іншого виходу.

Представник Азербайджану на засідання не прийшов, не бажаючи демонструвати позицію у цьому питанні. Натомість, його близька союзниця, та держава-партнерка України, Туреччина – утрималася. Джерела ЄП нагадують, що Анкара прагне бути посередником у потенційних переговорах між Україною та РФ. Четверта країна, що утрималася під час голосування – це Сербія, що є найближчим соратником Росії на Балканах.

Усі інші прихильні до РФ держави-члени РЄ проголосувати за її покарання.

Як повідомляла ЄвроПравда, у п’ятницю Рада Європи зупинила участь РФ у двох органах – ПАРЄ та Комітеті міністрів.

Минулого разу після того, як РЄ накладала санкції на Росію, та відповіла фінансовим шантажем та зупинила оплату внесків – понад 30 млн євро на рік. Під цим шантажем у 2019 році асамблея всупереч власним рішенням зняла з Росії усі санкції та знищила санкційні механізми ПАРЄ. Як тоді писала "Європейська правда", це рішення серйозно підірвало авторитет Ради Європи як такої.