Четыре страны не поддержали санкции против России в Совете Европы

Голосование за прекращение участия России в органах Совета Европы собрало поддержку подавляющего большинства, но не всех государств-членов.

Об этом стало известно от источников "Европейской правды", а также других медиа, следящих за ситуацией.

Решение о самых жестких санкциях в рамках Совета Европы, которые, скорее всего, заставят агрессора выйти из состава организации, было принято по инициативе Украины, и его поддержали 42 из 47 членов организации. Это значит, что кроме России его не поддержали еще четыре страны.

В частности, несколько независимых источников подтвердили, что только два государства были против наказания Кремля – это сама Россия, а также ее сателлит, Армения. Об этом, в частности, сообщило издание Open Caucasus, освещающее события на Кавказе.

Издание цитирует ереванского аналитика Ричарда Гарагосяна, который говорит, что этот шаг абсолютно изолирует Армению и не выгоден ей, что означает, что армянские власти были вынуждены это сделать, не имея другого выхода.

Представитель Азербайджана на заседание не пришел, не желая демонстрировать позицию по этому вопросу. Его близкая союзница и государство-партнер Украины, Турция, воздержалась. Источники ЕП напоминают, что Анкара стремится стать посредником в потенциальных переговорах между Украиной и РФ. Четвертая страна, воздержавшаяся во время голосования, – это Сербия, ближайший соратник России на Балканах.

Все остальные благосклонные к РФ государства-члены СЕ проголосовать за ее наказание.

Как сообщала ЕвроПравда, в пятницу Совет Европы приостановил участие РФ в двух органах – ПАСЕ и Комитете министров.

В прошлый раз после того, как СЕ налагала санкции на Россию, та ответила финансовым шантажом и остановила выплату взносов – более 30 млн евро в год. Под этим шантажом в 2019 году ассамблея вопреки собственным решениям сняла с России все санкции и уничтожила санкционные механизмы ПАСЕ. Как тогда писала "Европейская правда", это решение серьезно подорвало авторитет Совета Европы как такового.