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Финляндия планирует помочь Украине оружием – СМИ

Понедельник, 28 февраля 2022, 14:54

Правительство Финляндии намерено передать Украине в том числе летальное оружие, хотя сначала речь шла только о защитном оборудовании для военных и полевых госпиталях.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщают финские СМИ со ссылкой на свои источники 28 февраля.

По информации STT, в правящей коалиции уже есть единодушная позиция по поводу того, что Украине следует предоставить летальное оружие и боеприпасы. Решение должно быть принято до конца дня.

Такую же информацию получили журналисты Yle и Helsingin Sanomat.

На 18-30 планируется брифинг по этому вопросу, в котором примут участие премьер Санна Марин, министр иностранных дел Пекка Хаависто и министр обороны Антти Кайкконен. После решения правительства предложение должен одобрить президент.

Из того, о чем известно в настоящее время, Финляндия планирует предоставить 2000 шлемов, 2000 бронежилетов, 100 носилок и два полевых госпиталя.

Ранее в феврале Финляндия выделила Украине 14 млн евро на гуманитарные проекты. Кроме того, страна делает взносы в механизм ЕС Peace Facility, из которого тоже будет финансироваться помощь для Украины.

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