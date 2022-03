Финляндия планирует помочь Украине оружием – СМИ

Правительство Финляндии намерено передать Украине в том числе летальное оружие, хотя сначала речь шла только о защитном оборудовании для военных и полевых госпиталях.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщают финские СМИ со ссылкой на свои источники 28 февраля.

По информации STT, в правящей коалиции уже есть единодушная позиция по поводу того, что Украине следует предоставить летальное оружие и боеприпасы. Решение должно быть принято до конца дня.

Hallituslähde STT:lle: Hallitus on yksimielinen siitä, että Suomi antaa Ukrainalle aseapua. Kyse on aseista ja ampumatarvikkeista. Tarkemmin asiasta on määrä kertoa illan tiedotustilaisuudessa.