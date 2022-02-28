Шмигаль: Україна готує заявку на членство у Євросоюзі

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що Україна готує заявку на вступ до Європейського Союзу.

Про це глава уряду написав у Twitter в понеділок, повідомляє "Європейська правда".

"Історична пропозиція прем’єр-міністра Словаччини Едуарда Хегера про членство України в Європейському Союзі. Вже готуємо заявку. Народ України давно зробив свій вибір. Щира вдячність за дієву підтримку!", - зазначив прем’єр-міністр.

Історична пропозиція ПМ 🇸🇰 @eduardheger про членство України в #ЄС. Вже готуємо заявку. Народ України давно зробив свій вибір. Щира вдячність за дієву підтримку! — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) February 28, 2022

Тим часом агентство "Інтерфакс-Україна" повідомило, що ЄС очікує отримати запит президента Зеленського невідкладно надати Києву членство у ЄС найближчим часом. Після цього розпочнеться процедура розгляду запиту, розповів на умовах анонімності журналістам в понеділок у Брюсселі високопоставлений європейський урядовець.

"Вчора я безпосередньо сім чи дев'ять разів розмовляв із міністром закордонних справ. Я розумію так, що заявка на її завершальній стадії. Я очікую, що, найімовірніше, ми її отримаємо найближчим часом, потім, і це цілком очевидно, розпочнеться процедура відповідно до договору – Рада ЄС розгляне заявку дуже швидко, щоб ухвалити рішення, чи робити запит щодо термінової думки з боку Європейської комісії. А тому цілком зрозуміло, якою є процедура. Отже, ми розраховуємо отримати заявку найближчим часом", - сказав співрозмовник агентства.

Відповідно до процедури, заявка на членство у ЄС повинна бути направлена головуванню Ради Євросоюзу. Зараз Раду очолює Франція.

Співрозмовник зазначив, що процедура розгляду заявки України може бути важливою для президента Зеленського з огляду на те, що це питання може бути потенційно використане на переговорах з РФ, оскільки Євросоюз - це проєкт, який базується на основі миру та вирішення конфлікту шляхом діалогу.

Після вторгнення Росії кілька країн ЄС закликали надати Україні перспективу членства, а Словаччина запропонувала створити спеціальну процедуру для приєднання України до ЄС.

Напередодні президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що вважає Україну "однією з нас" і хоче бачити її у ЄС. Попри це, вона не стала уточнювати, якими є шанси України на вступ до ЄС, особливо за прискореною програмою.

Високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що Україна має чітко європейську перспективу, але зараз "ми повинні боротися з агресією".