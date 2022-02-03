Як Україна має змінити "дорожню карту" свого руху до НАТО

Рада громадського нагляду за виконанням Річної національної програми (РНП) під егідою комісії Україна-НАТО визначила пріоритетні пропозиції, що потребують внесення у проєкт національної програми у 2022 році. Проєкт програми має затвердити президент України після 31 січня.

Громадськість передала президенту детальніші рекомендації на 10 аркушів. "Європейська правда" виділила шість найнагальніших напрямків. Про них - у статті Шість пріоритетів руху України до НАТО: як Зеленський має змінити програму на 2022 рік.

1. Реформа Служби безпеки України має здійснюватися на основі рекомендацій міжнародної дорадчої групи, у тому числі із забезпеченням демократичного цивільного нагляду за спеціальними та розвідувальними органами.

2. Реформи/дії задля безперебійної роботи системи антикорупційних органів. Передусім йдеться про обрання директора НАБУ відповідно до вимог законодавства, забезпечення інституційної незалежності САП від Офісу генпрокурора, гарантію невтручання будь-кого в розслідування, що проводять НАБУ і САП, юрисдикцію Вищого антикорупційного суду тощо, деполітизацію відбору кандидатів на посади генерального прокурора і керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

3. Реформування судової системи та Конституційного суду. Для змін у судовій системі пропонується оновлення складу Вищої ради правосуддя, запровадження моніторингу способу життя судді, зокрема легальності джерел походження коштів та майна, запровадження кримінальної відповідальності суддів за свавілля під час здійснення правосуддя, відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України в новому складі, який має довіру суспільства.

4. Реформи в оборонних закупівлях передбачають перехід на управління оборонними ресурсами за системою ППБВО (планування, програмування, бюджетування, виконання та оцінки) відповідно до практик та стандартів країн-членів НАТО.

5. Невідкладні заходи в енергетичній сфері. Пропонується посилення національної стійкості через створення необхідних запасів енергетичних ресурсів для проходження опалювального сезону 2022-2023 рр..

6. Реформа антимонопольного законодавства передбачає забезпечення прозорості, фінансової та операційної незалежності Антимонопольного комітету тощо.

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