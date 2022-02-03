Как Украина должна изменить "дорожную карту" своего движения в НАТО

Совет общественного надзора за выполнением Годовой национальной программы (ГНП) под эгидой комиссии Украина-НАТО определил приоритетные предложения, требующие внесения в проект национальной программы в 2022 году. Проект программы должен быть утвержден президентом Украины после 31 января.

Общественность передала президенту подробные рекомендации на 10 страницах. "Европейская правда" выделила шесть самых неотложных направлений. О них – в статье Шесть приоритетов движения Украины в НАТО: как Зеленский должен изменить программу на 2022 год.

1. Реформа Службы безопасности Украины должна осуществляться на основе рекомендаций международной совещательной группы, в том числе с обеспечением демократического гражданского надзора за специальными и разведывательными органами.

2. Реформы/действия для бесперебойной работы системы антикоррупционных органов. Прежде всего речь идет об избрании директора НАБУ в соответствии с требованиями законодательства, обеспечении институционной независимости САП от Офиса генпрокурора, гарантии невмешательства кого-либо в расследования, проводимые НАБУ и САП, юрисдикции Высшего антикоррупционного суда и т.п., деполитизации отбора кандидатов на должности генпрокурора и руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

3. Реформирование судебной системы и Конституционного суда. Для изменений в судебной системе предлагается обновление состава Высшего совета правосудия, введение мониторинга образа жизни судьи, в частности легальности источников происхождения средств и имущества, введение уголовной ответственности судей за произвол при осуществлении правосудия, возобновление работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины в новом составе, который будет пользоваться доверием в обществе.

4. Реформы в оборонных закупках предусматривают переход на управление оборонными ресурсами по системе ППБВО (планирование, программирование, бюджетирование, выполнение и оценки) в соответствии с практиками и стандартами стран-членов НАТО.

5. Неотложные меры в энергетической сфере. Предусмотрено усиление национальной устойчивости путем создания необходимых запасов энергетических ресурсов для прохождения отопительного сезона 2022-2023 гг.

6. Реформа антимонопольного законодательства предусматривает обеспечение прозрачности, финансовой и операционной независимости Антимонопольного комитета и т.д.

Больше – в материале Шесть приоритетов движения Украины в НАТО: как Зеленский должен изменить программу на 2022 год.