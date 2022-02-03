Білорусь заявила про порушення кордону "шпигунським" безпілотником з України, МЗС спростовує

Білорусь заявила про нібито порушення свого кордону українським безпілотником та викликала до МЗС посла України; в МЗС України заперечили інцидент.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву білоруського МЗС наводить державне інформагентство "БЕЛТА".

"Український безпілотник 24 січня 2022 року незаконно перетнув державний кордон Білорусі, був зафіксований у повітряному просторі країни та примушений до посадки фахівцями збройних сил. На основі аналізу даних бортової апаратури достеменно встановлено, що він був запущений з території України з метою нелегальної розвідувальної діяльності над військовим полігоном Брестський", - зазначається у заяві.

МЗС Білорусі заявляє, що викликало посла України Ігоря Кизима та висловило йому протест.

"До української сторони доведено, що цими недружніми кроками вона зумисно провокує ескалацію напруги у регіоні, що не сприяє цивілізованому двосторонньому діалогу. Білоруська сторона вимагає недопущення подібних деструктивних дій", - заявили у Мінську.

Речник МЗС України Олег Ніколенко заперечив факт інциденту та назвав це черговою провокацією влади у Білорусі.

"На заміну міфічним "тоннам зброї" прийшли "безпілотники". Україна не використовувала БПЛА. Закликаємо Мінськ не підігрувати дестабілізаційним діям Росії. Спокій на кордоні Білорусі та України - в інтересах всього регіону", - наголосив він.

Чергова провокація влади в Білорусі. На заміну міфічним «тонам зброї» прийшли «безпілотники». Україна не використовувала БПЛА. Закликаємо Мінськ не підігрувати дестабілізаційним діям Росії. Спокій на кордоні Білорусі та України в інтересах всього регіону. pic.twitter.com/lLHQc2eGFM — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) February 3, 2022

Речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко в коментарі "Українській правді" також назвав заяви білоруської сторони провокацією, пригадавши заяви Лукашенка про нібито "тонни зброї з України".

За його словами, нещодавно білоруська сторона надіслала лист, в якому зазначала про фіксацію безпілотника за 500 метрів від кордону з Україною над територією Білорусі.

"В офіційному листі прикордонники РБ не зазначали про незаконний перетин кордону чи можливу приналежність літального апарату. У відповідь прикордонники України наголосили, що в зазначений суміжною стороною час та на вказаному напрямку БПЛА не використовувалися. Білорусі тут головне не вийти на самих себе. Адже варто враховувати про спільні військові навчання РБ з РФ, які анонсувалися і проходять на території Білорусі. Може вони своїх же спостерігали", - зазначив речник.

Як відомо, протягом більшої частини лютого РФ та Білорусь проведуть спільні військові навчання на території Білорусі.

Нагадаємо, на початку грудня у Білорусі заявили, що український військовий гелікоптер Мі-8 під час навчань нібито перетнув лінію кордону і залетів на територію Білорусі на глибину до 1 км. У Держприкордонслужбі відповіли, що ці заяви не відповідають дійсності.

У серпні 2021 року самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко звинуватив Україну у нібито підготовці бойовиків та перекиданні зброї до Білорусі.

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