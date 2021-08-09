Лукашенко звинуватив Україну в підготовці бойовиків та перекиданні зброї до Білорусі

Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко звинуватив Україну у нібито підготовці бойовиків та перекиданні зброї до Білорусі.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна" та білоруське державне інформагентство БЕЛТА, про це він заявив у своєму великому виступі до річниці президентських виборів.

"Ви бачили мою позицію щодо України… Я навколо Володимира Володимировича (Путіна. - ІФ) крутився як міг, навколо Порошенка, Зеленського. Я як із сином з ним говорив: "Володя, треба це, треба те". Він все це сприймав, що з ним сталося? Нехай ти побіг за Заходом, їх підтримав. Ти плюнув на все це. Але навіщо ти бойовиків готуєш на території України і зброю перекидаєш до нас сюди? Адже зброя йде в основному з України", - заявив Лукашенко.

Він згадав, що у "білоруських ЗМІ" наводилися факти про перекидання зброї з України до Білорусі.

"Наш голова Комітету держбезпеки дуже чітко сказав: ми бачимо, хто з силовиків та офіційних органів влади в Україні це організовує", - заявив Лукашенко.

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