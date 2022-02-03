Україна проситиме Туреччину про позачергові поставки бронежилетів та шоломів

Україна звернеться з проханням до Туреччини щодо поставок поза чергою систем захисту – бронежилетів та шоломів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це сказав на брифінгу у четвер міністр оборони Олексій Резніков, його цитує "Укрінформ".

"Сьогодні будемо вести розмову з моїм колегою щодо можливості поставок систем захисту. Оскільки величезна черга, як з’ясувалось, країн НАТО на закупівлю цих систем. Ми будемо вести розмову про можливість у позачерговий спосіб дати можливість Україні придбати системи захисту. Просити, щоб нам пішли назустріч, зважаючи на особливий період", - сказав Резніков.

Резніков повідомив, що на зустрічі з його турецьким колегою в четвер планується підписання рамкової угоди у сфері високих військових технологій. Одним із прикладів наповнення цієї угоди буде будівництво заводу Bayraktar, на якому виготовлятимуть БПЛА.

Крім того, вони обговорять можливість співпраці в акваторії Чорного моря між військово-морськими силами Туреччини та України.

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