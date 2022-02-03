Украина будет просить Турцию о внеочередных поставках бронежилетов и шлемов

Украина обратится с просьбой в Турцию по поставкам вне очереди систем защиты – бронежилетов и шлемов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сказал на брифинге в четверг министр обороны Алексей Резников, его цитирует "Укринформ".

"Сегодня будем вести разговор с моим коллегой о возможности поставок систем защиты. Поскольку огромная очередь, как выяснилось, стран НАТО на закупку этих систем. Мы будем вести разговор о возможности внеочередным способом дать возможность Украине приобрести системы защиты. Просить, чтобы нам пошли навстречу, учитывая особый период", - сказал Резников.

Резников сообщил, что на встрече с его турецким коллегой в четверг планируется подписание рамочного соглашения в сфере высоких военных технологий. Одним из примеров наполнения этого соглашения будет строительство завода Bayraktar, на котором будут производиться БПЛА.

Кроме того, они обсудят возможность сотрудничества в акватории Черного моря между военно-морскими силами Турции и Украины.

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды