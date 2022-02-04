Уряд Естонії склав карту готовності на випадок нападу Росії на Україну

Уряд Естонії обговорив готовність країни до наслідків у разі нового нападу Росії на Україну та склав карту готовності у сфері державної оборони.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ERR.

Прем'єр-міністр Кая Каллас заявила, що зосередження російських військ на українських кордонах та агресивна поведінка РФ проти безпеки всієї Європи змушують ретельно готуватися до кризи, що супроводжується зростанням військової активності.

Вона наголосила, що крім союзницьких відносин основою безпеки Естонії є незалежна обороноздатність та всебічна державна оборона.

"Ми, як суспільство, повинні бути готові до потоку військових біженців, посилення енергетичної кризи, кібератак, а також до більш масштабних економічних та соціальних наслідків. Уряд має план, як підвищити готовність країни та впоратися з подібними ситуаціями. Члени уряду представили свою діяльність у цій сфері, і ми визначили проблемні місця, які вимагають подальших роздумів та дій", – сказала Каллас.

Міністр закордонних справ Ева-Марія Лійметс зазначила, чо МЗС насамперед зосередиться на стримуванні ескалації, але воно також готове допомогти Україні та своїм громадянам у разі різного розвитку подій.

Міністр оборони Калле Лаанет зазначив, що Естонія продовжує реалізовувати військово-державні та оборонно-політичні цілі, які будуть прискорені завдяки виділенню додаткових коштів у розмірі 380 мільйонів євро.

За його словами, на країну чекають насичений період військових навчань: "У контексті військових навчань головною подією стануть навчання Siil-2022".

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