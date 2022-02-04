Правительство Эстонии составило карту готовности на случай нападения России на Украину

Правительство Эстонии обсудило готовность страны к последствиям в случае нового нападения России на Украину и составило карту готовности в сфере государственной обороны.

Об этом, как пишет Европейская правда, сообщает ERR.

Премьер-министр Кая Каллас заявила, что сосредоточение российских войск на украинских границах и агрессивное поведение РФ против безопасности всей Европы заставляют тщательно готовиться к кризису, сопровождающемся ростом военной активности.

Она подчеркнула, что кроме союзнических отношений основой безопасности Эстонии являются независимая обороноспособность и всесторонняя государственная оборона.

"Мы, как общество, должны быть готовы к потоку военных беженцев, усилению энергетического кризиса, кибератак, а также к более масштабным экономическим и социальным последствиям. У правительства есть план, как повысить готовность страны и справиться с подобными ситуациями. Члены правительства представили свою деятельность в этой сфере, и мы определили проблемные места, требующие дальнейших размышлений и действий", – сказала Каллас.

Министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс отметила, что МИД прежде всего сосредоточится на сдерживании эскалации, но он также готов помочь Украине и своим гражданам в случае разного развития событий.

Министр обороны Калле Лаанет отметил, что Эстония продолжает реализовывать военно-государственные и оборонно-политические цели, которые будут ускорены благодаря выделению дополнительных средств в размере 380 миллионов евро.

По его словам, страну ждет насыщенный период военных учений: "В контексте военных учений главным событием станут учения Siil-2022".

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